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18.12.19 11:34

Под Радой второй день митингуют против земельной реформы. ФОТОрепортаж

На площади Конституции под зданием Верховной Рады в центре Киева второй день продолжается митинг против открытия рынка сельскохозяйственных земель.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Митинг проходит под руководством Национального штаба защиты родной земли, куда вошли партии ВО "Батькивщина", ВО "Свобода", "Национальный корпус", а также профсоюзы и Всеукраинский аграрный совет. Митингующие развесили банеры со своими требованиями, а также держат флаги с партийной символикой. Со сцены к ним обращаются представители политических партий и других организаций.

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Рада находится под усиленной охраной Национальной полиции и Национальной гвардии, на месте присутствуют также сотрудники ГСЧС.

Обстановка спокойная.

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Под Радой второй день митингуют против земельной реформы 02
Под Радой второй день митингуют против земельной реформы 03
Под Радой второй день митингуют против земельной реформы 04
Под Радой второй день митингуют против земельной реформы 05
Под Радой второй день митингуют против земельной реформы 06
Под Радой второй день митингуют против земельной реформы 07
Под Радой второй день митингуют против земельной реформы 08
Под Радой второй день митингуют против земельной реформы 09
Под Радой второй день митингуют против земельной реформы 10
Под Радой второй день митингуют против земельной реформы 11
Под Радой второй день митингуют против земельной реформы 12
Под Радой второй день митингуют против земельной реформы 13
Под Радой второй день митингуют против земельной реформы 14
Под Радой второй день митингуют против земельной реформы 15
Под Радой второй день митингуют против земельной реформы 16
Под Радой второй день митингуют против земельной реформы 17
Под Радой второй день митингуют против земельной реформы 18
Под Радой второй день митингуют против земельной реформы 19
Под Радой второй день митингуют против земельной реформы 20
Под Радой второй день митингуют против земельной реформы 21
Под Радой второй день митингуют против земельной реформы 22
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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Напомним, 17 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено.

Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.

В результате, по данным полиции, в стычках под Радой пострадали 17 правоохранителей.

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