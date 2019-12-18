Рада приняла законопроект о реализации отмены неприкосновенности нардепов

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосовал 291 народный депутат.
Законопроектом вносятся изменения в три закона: "О регламенте", "О статусе народного депутата", а также в Уголовно-процессуальный кодекс.
Документом предусмотрено, что только Генеральный прокурор регистрирует уголовное производство в отношении народного депутата. Также он подписывает подозрение и должен согласовывать ходатайство о задержании, аресте, обыск и негласных следственных действиях. Эти ходатайства рассматривает следственный судья в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования (ГБР или НАБУ).
Расследование производства в отношении народного депутата проводят следственные НАБУ или центрального аппарата ГБР.