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18.12.19 12:10

Рада приняла законопроект о реализации отмены неприкосновенности нардепов

Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект №2237 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с Законом Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины".

Рада приняла законопроект о реализации отмены неприкосновенности нардепов

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовал 291 народный депутат.

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Законопроектом вносятся изменения в три закона: "О регламенте", "О статусе народного депутата", а также в Уголовно-процессуальный кодекс.

Документом предусмотрено, что только Генеральный прокурор регистрирует уголовное производство в отношении народного депутата. Также он подписывает подозрение и должен согласовывать ходатайство о задержании, аресте, обыск и негласных следственных действиях. Эти ходатайства рассматривает следственный судья в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования (ГБР или НАБУ).

Расследование производства в отношении народного депутата проводят следственные НАБУ или центрального аппарата ГБР.

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