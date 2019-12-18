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18.12.19 11:43

С марта для выезда из Украины в РФ нужен будет загранпаспорт, - Гончарук

С 1 марта 2020 пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина - для проверки данных лица сведения загранпаспортов считываются специальными приборами", - отметил премьер.

По его словам, при въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

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С марта для выезда из Украины в РФ нужен будет загранпаспорт, - Гончарук 01

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