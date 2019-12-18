Зеленский инициирует уменьшение концентрации сельхозземли в одних руках до 10 тыс. га

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, с соответствующей инициативой выступил Глава государства Владимир Зеленский во время общения с фермерами в с. Красная Слободка Обуховского района Киевской области.

"Был вопрос о концентрации. Депутаты сначала внесли норму о более 200 тыс. га. Согласен, это очень много. В комитет пришла цифра 20 тыс. Давайте от 1 до 10 тыс. га - и рассматривать на комитете. Предложим цифру, уменьшим концентрацию", - сказал Глава государства.

Кроме того, Президент заявил, что после принятия закона о земельной реформе будет определенный подготовительный этап к полноценному запуску рынка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ні - розпродажу землі!" - под Радой второй день подряд митингуют против земельной реформы. ФОТОрепортаж

"Мораторий можно будет снять только после принятия и подписания закона. А потом нужно еще работать с реестрами, чтобы все было чисто. И рынок может заработать только через год, осенью. Потому что должна быть долгая подготовка к продаже земли", - отметил Зеленский.

Также Глава государства заверил фермеров, что опасения относительно рейдерства после введения рынка земли безосновательны, поскольку государство будет защищать владельцев.

"Пусть люди не боятся, что будут забирать земли, будем защищать людей. Вопрос с продажей иностранцам решили - правки внесли", - подчеркнул Президент.

Зеленский такж уточнил, что вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум уже после открытия рынка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги "старых элит", - Зеленский

Напомним, 17 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено.

Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.

В результате, по данным полиции, в стычках под Радой пострадали 17 правоохранителей.