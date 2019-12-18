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18.12.19 12:02

Доходы населения за 2 года выросли на 60%, - замглавы НБУ Чурий

В Национальном банке Украины подсчитали, что за последние два года реальные доходы украинцев в валютном эквиваленте выросли на 60%.

зарплата

Об этом заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил в интервью изданию "Сегодня", информирует Цензор.НЕТ.

"Номинальные доходы украинцев в гривне растут в последнее время приблизительно на 20% в год. А если перевести в доллары, то, с учетом укрепившейся гривни, за два года увеличение доходов населения составило порядка 60%", - рассказал он.

По словам Чурия, стремительный рост доходов украинцев привел к замедлению темпов трудовой миграции.

"Если еще несколько лет назад разница в зарплатах в Украине и в Польше в валюте была где-то 1 к 4, то сейчас это приблизительно 1 к 2,5. То есть, разница значительно уменьшилась. Поэтому стимулов для выезда за границу становится меньше", - отметил Чурий.

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Еще один признак постепенного улучшения экономической ситуации в Украине замглавы НБУ видит в замедлении роста денежных переводов от трудовых мигрантов.

Напомним, по данным Госстата, в октябре 2019 года размер средней номинальной заработной платы в Украине вырос на 40 гривен сравнению с предыдущим месяцем - до 10727 гривен в месяц.

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