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18.12.19 12:07

Кабмин усовершенствовал процедуру предоставления гражданства для защитников Украины

Кабинет Министров Украины усовершенствовал порядок предоставления гражданства Украины лицам, подвергшимся политическим преследованиям за защиту Украины, ее территориальной целостности и суверенитета.

гражданство,паспорт

Об этом в своем Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Новый порядок позволяет определить граждан, которые осуждены по политическим мотивам на территории своего государства за поддержку Украины и одновременно не допустить предоставления гражданства лицам, осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления по другим, кроме политических оснований", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым упростил обретение гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые защищали Украину, а также гражданами России, подвергшимися политическим преследованиям.

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Кабмин усовершенствовал процедуру предоставления гражданства для защитников Украины 01

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