Общественный транспорт в столице на Новый год будет работать до 3 часов ночи, - КГГА

Об этом директор Департамента культуры Диана Попова сообщила во время расширенного заседания коллегии Киевской горгосадминистрации, посвященной подготовке города к празднованию Нового года, Рождества и Крещения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В новогоднюю ночь будет продлена работа пассажирского транспорта на 3 часа, фуникулер будет работать круглосуточно", - сказала Попова.

При этом распоряжение КГГА, которым утверждено продление городского пассажирского транспорта общего пользования, пока не обнародовано.

Попова напомнила также, что произойдут изменения в маршрутах общественного транспорта в связи с общегородскими праздничными мероприятиями. Так, 19, 22, 24, 25, 31 декабря и 1 и 7 января во время праздничных мероприятий по Владимирскому проезду будет запрещено движение всех видов транспортных средств. Поэтому в субботу, воскресенье и праздничные дни предусмотрено открыть дорожное движение по улице Крещатик. В маршруты городского пассажирского транспорта будут внесены соответствующие изменения.

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В Киеве с 25 ноября ограничено на месяц движение транспорта по Владимирскому проезду с целью обеспечения организации и празднования Нового года и Рождества.

В этом году общегородское новогоднее празднование будет проходить на Софийской и Контрактовой площадях.

Ранее в КГГА сообщили также, что улица Сагайдачного, которая выходит на Контрактовую площадь, не будет перекрываться для проезда транспорта на время новогодних и рождественских праздников из-за реконструкции улицы Покровской на Подоле и потребности обеспечить движение автомобилей.

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