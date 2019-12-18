У сотрудников СБУ самая низкая зарплата среди всего силового блока, - Баканов

Об этом глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Так, говоря о предстоящей реформе внутри Службы, Баканов выделил ее важные шаги, которые можно сделать уже сейчас "в рамках своих внутренних возможностей".

"Есть проблема, которой много лет, и касается она того, что наши сотрудники не мотивированы. У них самая низкая зарплата среди всего силового блока, деятельность внутри Службы зарегулирована до невозможности, электронного документооборота нет, работа многих оперативных подразделений направлена не на оперативную работу, а на оформление бумаг и их согласование внутри Службы. Поэтому уже сейчас мы будем все это менять, разрабатывать систему мотивации сотрудников, упрощать систему продвижения по службе. Надеемся, что таким образом изменим стандарты работы СБУ", - подчеркнул глава СБУ.

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