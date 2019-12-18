Зеленский потребовал у Рады отменить соевые поправки Хомутынника, - ОП

Во время поездки Главы государства в село Красная Слободка в Киевской области аграрии рассказали ему, что из-за правок об отмене возмещения НДС при экспорте сои и рапса (так называемые соевые правки), которые были внесены в Налоговый кодекс Украины в 2017 году при содействии тогдашнего народного депутата Виталия Хомутынника, малые и средние производители этой продукции потеряли возможность экспортировать ее и получать бюджетное возмещение НДС. Ведь фермеры с площадью земли до 1 тыс. гектаров не могут сформировать экспортную партию сои и рапса и вынуждены сбывать продукцию переработчикам на невыгодных условиях, теряя при этом 20-25% с каждой тонны произведенной продукции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

На вопрос Президента, делается ли что-то для устранения этой проблемы, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий сообщил, что в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект № 2446 "О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно некоторых вопросов налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по вывозу за пределы таможенной территории Украины масличных культур". Документ предусматривает поддержку отечественной сельскохозяйственной продукции, в том числе в отношении производителей сои и рапса.

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"Мы же с вами уже встречались несколько раз, вы нам рисовали схему, как поддерживать отечественного фермера, а об этих правках ничего не говорили... Обратитесь к Арахамии (глава фракции партии "Слуга Народа" Давид Арахамия. – Ред.), соберите ключевых руководителей фракций, чтобы проанализировать все "продуктовые правки" и отменить эти "соевые правки", – сказал Владимир Зеленский в ответ.