На одной из шахт Донетчины ночью произошел обвал, одного горняка ищут, - Волынец

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил народный депутат, председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Сегодня в 1:35 на шахте "Южнодонбасская №1" произошел обвал. Об этом по телефону сообщил председатель ППО НПГУ шахтоуправления Евгений Марусенко", - говорится в сообщении.
По словам Марусенко, обвал произошел в восточном полевом магистральном конвейерном штреке горизонта 355 м.
В зоне обвала находился один человек - продолжаются поиски. По состоянию на 11:45 шахта не работает. Продолжаются спасательные работы.