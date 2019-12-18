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18.12.19 12:49

Правительство создаст единый центр данных в сфере нацбезопаности: выделили 12,3 млн грн

Кабинет министров Украины выделил 12,3 млн грн на создание центра хранения и обработки данных в сфере национальной безопасности и обороны.

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Такое решение было принято на заседании правительства 18 декабря. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Создаем единый центр данных в сфере нацбезопасности. ... Правительство направило 12,3 млн грн на создание центра хранения и обработки данных в сфере национальной безопасности и обороны", - написал Гончарук.

По словам премьер-министра, большой массив информации будет оперативно анализироваться и поступать в аппарат СНБО под надежной киберзащитой, что значительно снизит риски утечек информации.

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