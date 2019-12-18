Если Генпрокурор не регистрирует производство в отношении народного депутата - это можно обжаловать в суде, - Монастырский

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, комментируя законопроект №2237 об отмене депутатской неприкосновенности, в котором решение об открытии производства относительно народного депутата должен принимать исключительно Генеральный прокурор, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"О Генеральном прокуроре - речь идет о регистрации в ЕРДР сведений о совершении правонарушений. Так, среди предохранителей, которые согласовал зал, является то, что такие сведения вносит Генеральный прокурор. Но, подчеркиваю, что в случае если Генеральный прокурор каким-то образом или по какой-то причине не вносит такие сведения - лицо, обращающееся с таким обращением, заявлением, может обжаловать этот вопрос в суде, и в суде 100% практика таких производств", - сказал он.

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Монастырский отметил, что Генеральный прокурор будет предохранителем.

"Почему? Потому что Генпрокурор назначается, собственно, с участием Верховной Рады, ему можно лично выразить недоверие, и для того, чтобы он не перекладывал ответственность на своих заместителей, на других участников уголовного судопроизводства, Верховная Рада приняла решение сосредоточить это полномочия именно в этом лице. Он приходит в зал, отчитывается за дела, которые он расследует и отчитывается за те действия, или бездействие, которые он совершил", - отметил нардеп.