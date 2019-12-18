Чтобы спасти перед выборами свою шкуру, Луценко стал ярым "трампистом" и втянул Украину в очень неприятный скандал, - Сакварелидзе о деле Байдена. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Юрия Бутусова "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

"Из-за плохого человека псевдопатриота Юрия Луценко Украину втянули в очень неприятную ситуацию. Потому что весь этот скандал поднял Луценко, он оживил эту ситуацию, донес ее до американца Руди Джулиани. И они теперь используют Украину в своих каких-то личных политических разборках. То есть фокус американской дискуссии не в том, чем помочь Украине (вооружением, деньгами и т.д), а кто прав - Байден, Трамп, Шокин и так далее", - заявил Сакварелидзе.

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"То что сын Байдена вступил в коррумпированную компанию Злочевского (Burisma - одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Ее владелец - Николай Злочевский, экс-министр экологии времен президентства Виктора Януковича. - Ред.) - это аморальная категория. По тому же делу, тот же самый Юрий Луценко поменял квалификацию этого дела из отмывания денег на неуплату налогов, какой-то бухгалтер взял на себя, и вопрос закрылся где-то в судах. Тот же самый Луценко, наш патриот, берет это дело, превращается в ярого трамписта, берет это дело, бежит в Штаты, чтобы спасти свою шкуру и Порошенко, наверное, перед выборами, и втягивает Украину в этот скандал. Я дал интервью практически всем таблоидам мировым, и каждый разговор начинаю и заканчиваю тем, что мне, как гражданину Украины неприятно, что в нашем дискурсе мы обсуждаем эту тему, а не основные - безпасность, территориальную целосность, российскую агрессию", - подчеркнул Сакварелдзе.

Полную версию интервью с Давидом Сакварелидзе смотрите на youtube-канале Цензор.НЕТ.

Напомним, личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани 4 декабря прибыл в Киев с целью встретиться с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом по делу об импичменте Трампа.

Также он встречался с Юрием Луценко, депутатами Александром Дубинским и Андреем Деркачем, бывшим сотрудником посольства Украины в США Андреем Телиженко и другими.

Сам Джулиани объяснил, что участвует в съемках документального сериала, который должен опровергнуть обвинения демократов в адрес Дональда Трампа. После поездки в Украину он заявил, что собрал очень много полезной информации, чтобы защитить президента США от импичмента.

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.