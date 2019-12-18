Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
18.12.19 13:45

Контрразведка СБУ заблокировала две попытки вывоза в Россию комплектующих для военной авиации. ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ заблокировала две попытки вывоза из Украины комплектующих для военной авиации, в частности в страну-агрессор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области установили, что житель одного из районов Киевщины пытался сбыть несколько агрегатов к военным самолетам Су-25 гражданину одной из зарубежных стран. Он был разоблачен при попытке сбыта иностранцу партии товаров военного назначения.

Контрразведка СБУ заблокировала две попытки вывоза в Россию комплектующих для военной авиации 01

Во время проведения обысков следователи СБУ в арендованном мужчиной складском помещении изъяли комплектующие к военной технике. По информации спецслужбы, агрегаты были украдены из воинских частей. Сейчас проверяется причастность к хищению военнослужащих Воздушных сил ВСУ.

Контрразведка СБУ заблокировала две попытки вывоза в Россию комплектующих для военной авиации 02
Контрразведка СБУ заблокировала две попытки вывоза в Россию комплектующих для военной авиации 03

Решается вопрос об осуществлении злоумышленнику сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Военная контрразведка СБУ в 2019 году разоблачила 17 агентов спецслужб иностранных государств и предотвратила 67 попыток завладения военными секретами. ФОТОрепортаж

Контрразведчики СБУ также заблокировали попытку украинского гражданина вывезти на поезде "Кишинев-Москва" в РФ десяти комплектов кислородных переносных приборов КП-19, которые используют российские военно-транспортные самолеты.

Контрразведка СБУ заблокировала две попытки вывоза в Россию комплектующих для военной авиации 04
Контрразведка СБУ заблокировала две попытки вывоза в Россию комплектующих для военной авиации 05
Фото: пресс-служба СБУ

Составлен протокол о нарушении таможенных правил, изъятое оборудование проходит экспертизу для последующего принятия решения о начале досудебного расследования по ст. 333 УК Украины.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100