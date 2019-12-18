Пилотный проект по трансплантации продлен еще на год, - Кабмин

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Это позволит заключить договора со всеми лицензированными учреждениями, предоставляющими медуслуги", - написал он.

"Совершенствуем прозрачность процедур для лечения украинцев за рубежом, закладываем финансирование на такую возможность для наших людей. А также усиливаем противодействие ВИЧ/СПИДу и туберкулезу в Украине",- добавил премьер.

Кроме того, подчеркнул Гончарук, будет усилено противодействие ВИЧ/СПИДу и туберкулезу в Украине.

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