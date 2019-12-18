"Слуга народа" - 32,2%, УДАР - 12,4%, ЕС - 8,9%, "Голос" - 6,9%, "Батькивщина" - 6,4%, - "Рейтинг" опубликовал электоральные симпатии киевлян

Об этом говорят данные опроса группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

12,4% проголосовали бы за партию УДАР Кличко, 8,9% - за партию Европейская солидарность, 6,9% - за партию Голос, 6,4% - за партию "Батькивщина", 4,8% - за партию "Оппозиционная платформа - За життя", 4,6% - за партию ВО "Свобода".

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Рейтинг других политических сил составляет менее 4%. Около четверти опрошенных еще не определились с выбором.

Опрос проводила социологическая группа Рейтинг среди 1000 жителей Киева от 18 лет и старше. Форма опроса — личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 3,2%. Сроки проведения исследования — 12−16 декабря 2019 года.