Во время столкновений под Радой 17 декабря пострадали 23 правоохранителя, один из них в тяжелом состоянии, - Яровой

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом сегодня, 18 декабря, заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"За прошедшие сутки, 17 декабря, во время массовых акций, пострадали 23 правоохранителя - 17 полицейских и шесть гвардейцев. 12 полицейских и пятеро гвардейцев доставлены в медицинские учреждения. Офицер - гвардеец сейчас находится в тяжелом состоянии", - сказал Яровой.

Первый заместитель министра внутренних дел также добавил, что к медикам обратилось 11 граждан, среди них один журналист.

"В столице продолжаются массовые мероприятия с участием большого количества граждан. Согласно поданным заявкам, организаторы взяли на себя обязательство не нарушать общественный порядок и провести мирное собрание. Отдельно обращаю внимание руководителей общественных организаций о необходимости соблюдения задекларированных обязательств о правилах поведения во время акции. При этом каждый организатор мероприятия должен помнить, что ни один политический лозунг не стоит здоровья и жизни человека", - подчеркнул Яровой.

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"В свою очередь, полиция, гвардейцы, а также сотрудники ГСЧС продолжают нести службу в усиленном режиме, обеспечивая общественный порядок и право граждан на мирный протест", - добавил первый замминистра.

Напомним, по факту столкновения возле Верховной Рады Украины начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Напомним, 17 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

Позже движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено.

Ранее в полиции сообщали, что в стычках под Радой пострадали 17 правоохранителей.