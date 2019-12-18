"Северный поток-2" достроят, невзирая на санкции США, - Песков

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы исходим из того, что этот проект будет закончен", - сказал он в ответ на вопрос о том, смогут ли санкции США, по мнению Кремля, остановить реализацию "Северного потока-2".

Возможное введение санкций со стороны США Песков назвал "непосредственным нарушением международного права" и "идеальным примером недобросовестной конкуренции".

"Такие действия не нравятся ни Москве, ни европейским столицам, не нравятся они Берлину и Парижу", - предположил Песков.

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Во вторник, 17 декабря Сенат США вслед за Конгрессом одобрил законопроект с санкциями против "Северного потока-2". "В целях обеспечения энергетической безопасности Европы бюджет предполагает введение санкции в отношении связанных с Россией трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", - говорится в документе.