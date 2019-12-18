В плену у оккупантов на Донбассе находятся 250 человек, - СБУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Служба безопасности Украины в ответ на запрос Радио "Свобода".

"По состоянию на 16 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины запрашиваются как незаконно лишенные свободы на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях 250 человек", - заявили в СБУ.

Как отмечает издание, в конце октября Служба безопасности Украины сообщала, что на Донбассе незаконно лишены свободы 245 человек.

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27 декабря 2017 г. на Донбассе между украинской стороной и поддерживаемыми Россией боевиками состоялся последний пока масштабный обмен удерживаемыми лицами. Он был запланирован по формуле "306 на 74". Украинской стороне 27 декабря передали 74 человека, однако один из них решил остаться на неподконтрольной украинской власти территории. Киев передал боевикам 233 человека.

Как сообщалось, в коммюнике по результатам саммита в "нормандском формате" указано, что лидеры Украины, Германии, Франции и РФ призывают Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная со "всех установленных на всех установленных".

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский после завершения "нормандского саммита" заявил о согласовании обмена, в рамках которого освободят 72 украинских заложников с ОРДЛО.

Позже представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская заявила, что Киев в рамках первого этапа обмена "всех на всех" рассчитывает на возвращение 77 украинских заложников из ОРДЛО.