Кабмин разрешил обнародовать на сайте Минздрава информацию о направлении украинцев на лечение за границу

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующее постановление "О внесении изменений в Порядок направления граждан Украины для лечения за рубежом" правительство утвердило на заседании в среду.

Кроме того, постановлением предполагается заключение письменных договоренностей между зарубежными медучреждениями и Минздравом, а также установление временных рамок для рассмотрения экспертами медицинской документации пациентов.

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Цель нововведений – сделать процедуру направления пациентов на лечение за рубеж максимально прозрачной.