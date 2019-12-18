Приговор Маркиву был основан в том числе на материалах российской пропаганды, - New York Times

Об этом пишет издание New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что прокуратура опиралась на 2 видеоролика канала Russia Today и материал с сайта "Русская весна", "который украинское правительство назвало неправдивым".

Даже то, что обвинение в убийстве Рокелли предъявили именно Маркиву, основано на публикации СМИ, подчеркивает New York Times.

"Летом 2016 года, по словам г-на Занончелли (прокурора. – Ред.), в поисковой системе Google он нашел статью, опубликованную ведущей итальянской ежедневной газетой Corriere della Sera. Это было якобы интервью с анонимным капитаном из украинской армии, который дислоцировался в этом районе. "Не приезжайте сюда, это стратегическая зона", - сказал капитан. "Обычно мы не стреляем по городу или мирным жителям, но как только мы видим, что что-то движется, мы запускаем тяжелую артиллерию. Вот что случилось с двумя журналистами и их переводчиком". Прокурор расценил это как признание вины, несмотря на то, что итальянская журналистика отличается недостатком объективности", - пишет New York Times.

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Анонимного "капитана" из публикации Corriere della Sera итальянская полиция идентифицировала как Виталия Маркива.

Кроме того, "среди представленных (прокуратурой. – Ред.) доказательств были видеоматериалы, описанные как "из открытых источников", "найденные на YouTube" или "с местного телеканала", и все они имели логотип Russia Today и до сих пор размещены на канале этого ресурса в YouTube", - отмечает New York Times.

Глава Ассоциации журналистов Ломбардии Паоло Перуккини прокомментировал включение российской пропаганды в материалы дела вот так: "Не мне решать, распространяет ли "Russia Today" фальшивые новости", - сказал он. "Даже сломанные часы показываю правильное время два раза в день".

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Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.