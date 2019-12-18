Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса на год

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

Принятая редакция первой статьи данного закона гласит, что "на срок до 31 декабря 2020 года включительно вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в "нормандском формате" сообщил журналистам, что закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" может быть продлен еще на один год.

12 декабря Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год.

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