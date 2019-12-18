Организатор протестов против интеграции Беларуси с РФ Северинец задержан в Минске

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

О задержании сообщила жена Северинца, сейчас связи с ним нет.

Отмечается, что также задержали координатора кампании "Европейская Беларусь" Максима Винярского.

Причина задержаний неизвестна.

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20 и 21 декабря противники интеграции с Россией собираются провести в Минске новые акции протеста. В среду они приняли обращение к сотрудникам правоохранительных органов Беларуси. Они призывают их не разгонять акцию протеста и защищать суверенитет страны, которой, как они утверждают, грозит поглощение Россией. В этом случае, пишут авторы письма, белорусские военные и полицейские могут стать жертвами "имперских амбиций" Москвы и им будет угрожать, например, отправка в Сирию.

7 и 8 декабря в Минске состоялись несогласованные с местными властями акции протеста. Их не разгоняли, однако организаторов стали вызывать в милицию для составления протоколов.

Акции противников интеграции приурочены к переговорам президента Александра Лукашенко в России. 7 декабря он встречался в Сочи с российским коллегой Владимиром Путиным, а на 20 декабря назначена новая встреча - в Санкт-Петербурге. Российские власти ставят вопрос об углублении интеграции в рамках Союзного государства. Представители белорусской оппозиции опасаются, что итогом переговоров может стать фактическая потеря страной суверенитета.