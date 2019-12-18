В святого Николая верят 50% украинцев, в Деда Мороза - 31%, - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой "Рейтинг", информирует Цензор.НЕТ.

Согласно опросу, больше всего в Святого Николая верят в западной части Украины, там в этом признались 58%. В остальных регионах верящих в Святого Николая – около половины опрошенных.

У 76% украинцев есть традиция дарить подарки на день Святого Николая.

В Деда Мороза верят преимущественно жители юга страны, горожане и более молодые украинцы.

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Около 40% опрошенных отметили, что их любимые новогодние праздники – Новый год и Рождество. Еще для 7% опрошенных любимый праздник – День Святого Николая, для 3% – Старый Новый год. Только 3% украинцев сказали, что не любят ни один из перечисленных праздников.

На юге, востоке и в центре страны больше любят Новый год, а на западе - есть Рождество. К Новому больше привязаны мужчины, жители городов и молодежь. Тогда как Рождество предпочитают жители сел, люди старшего возраста и женщины.

В рамках исследования были опрошены 2000 жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по типу поселения, регионам, возрасту, полу. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%, утверждают авторы исследования.

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