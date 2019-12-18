Футбольные фанаты разгромили вагон электрички "Нежин - Киев", - "Укрзализныця"

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.

"15 декабря этого года футбольные болельщики разгромили вагон пригородного поезда № 6929, следовавшего по маршруту Нежин - Киев. Хулиганы сорвали 35 сидений, стоп-кран, поджигали петарды и файеры", - сказано в сообщении.

Машинист был вынужден остановить поезд на станции Бобровица и вызвать сотрудников полиции. Задержка движения поезда составила 38 минут. Хулиганы, повредившие вагон, сбежали до прибытия наряда полиции.

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По предварительным оценкам, ущерб составляет около 40 тыс. грн.

Всего за 11 месяцев 2019 года железнодорожники зафиксировали 256 случаев повреждения пригородных поездов. В 209 из них это оказало влияние на безопасность движения поездов. Остальные 47 случаев относятся к раскраске вагонов внутри и снаружи.

"Вопросами поддержания правопорядка в общественных местах, каковыми являются поезда, должна заниматься полиция. Если наряды полиции восстановят сопровождение пассажирских поездов как дальнего, так и пригородного сообщения, то пассажиры будут чувствовать себя в безопасности, а имущество государственного перевозчика будет лучше сохранено", - добавили в "Укрзализныце".

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Напомним, транспортная милиция, которая финансировалась частично из госбюджета, а часть - из сметы "Укрзализныци", была ликвидирована в 2014 году.