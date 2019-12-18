Акция протеста против рынка земли под Радой продолжится и завтра, - Билецкий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил лидер "Нацкорпуса", полковник Нацгвардии Украины Андрей Билецкий.

"Завтра однозначно будет акция. Единственное, что может нас остановить - если Аграрный комитет примет решение, что они не будут выносить законопроект о продаже земли на рассмотрение", - сказал Билецкий.

Напомним, 17 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено.

Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.

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