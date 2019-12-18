Предлагаю Пинчуку провести графологическую экспертизу подписки о сотрудничестве с КГБ, - Деркач. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал народный депутат Андрей Деркач на своей странице в Фейсбук.

Он отметил, что его информацию о том, что Пинчук был информатором КГБ, опровергнул не он лично, а безымянная пресс-служба.

"Пусть Виктор Михайлович уточнит эти моменты. А если он совсем запамятовал, как эту бумагу подписывал, предлагаю провести графологическую экспертизу. Для того чтобы экспертиза была корректной, можете предоставить копии доносов того времени. Или нам как всегда сделать все за вас и самим их найти?", – подчеркнул Деркач.

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Он обратился к Пинчуку с предложением объяснить, что именно было опровергнуто.

"Так вот, хотел бы уточнить, что именно Пинчук опровергал: Что его не вербовало КГБ СССР, а он добровольно пришел? Или что он давал Клинтон украденные у украинцев 29 миллионов долларов ей не на кампанию, а на мороженное? Что его банки "Дельта" и "Кредит Днепр" не свистнули рефинанс НБУ, выведя его на офшоры? Или, может быть, главное опровержение состоит в том, что его зовут вовсе не "Пинчук Виктор Михайлович"? А как – "Валерий"?", – спросил Деркач.

Ранее народный депутат Андрей Деркач опубликовал снимок с оригинала агентурной подписки КГБ, которая была написана собственноручно Пинчуком. Оригинал подписки он показал журналистам на пресс-конференции в "Интерфаксе".

В этой агентурной подписке Виктор Пинчук берет на себя обязательства служить Советской Родине и КГБ СССР. Согласно ей, агентурный псевдоним Пинчука – "Валерий".

Пресс-служба Фонда Виктора Пинчука опровергла все заявления Андрея Деркача. "Все эти заявления без исключения являются чистым вымыслом и провокацией, как в отношении Фонда, так и непосредственно Виктора Пинчука", – говорилось в сообщении.