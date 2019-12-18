Депутаты свое позорное слово сказали. Теперь очередь Зеленского, - Гриценко об отмене неприкосновенности

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"После широко распиаренной "отмены неприкосновенности" в тексте Конституции - депутатов сегодня сделали еще более неприкосновенными, чем они были до сих пор. Сделали это в тексте закона 2237, по-тихому и коварно. Теперь депутатам можно украсть, без спешки переписать украденное на родственников, избежать возбуждение дела и быстрых следственных действий - новый закон с его намеренно усложненными процедурами все это депутатам позволяет", - отметил Гриценко.

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Политик убежден, что депутаты "свое позорное слово сказали и теперь слово за Зеленским".

"Или он ветирует принятый закон и заставит свою фракцию действительно установить для депутатов ответственность за совершенные уголовные преступления. Или же он подпишет закон и тем самым покажет всему обществу - это все их совместные, с Зеленским, только PR-игрища", - резюмировал Гриценко.

Сегодня парламент проголосовал в целом за законопроект о реализации отмены неприкосновенности нардепов.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины".