Апелляционный суд изменил меру пресечения экс-нардепу Пашинскому на домашний арест. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство адвокатов частично: отменено решение следственного судьи о продлении срока содержания под стражей. Суд принял новое решение, удовлетворив ходатайство следствия об избрании меры пресечения, которым стал круглосуточный домашний арест.

Пашинскому должны одеть электронный браслет слежения, также он должен сдать загранпаспорт. Экс-нардеп должен быть доставлен к месту жительства немедленно.

Решение суда является окончательным.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд начал рассмотрение апелляции на меру пресечения Пашинскому в виде ареста. ФОТОрепортаж (обновлено)

Пашинский назвал сегодняшнее решение суда первым маленьким шагом на пути к будущей победе.

"Я понимаю, что мне предстоит пройти долгий сложный путь, чтобы очистить свое имя. Я его пройду. Я надеюсь, что общество получит ответы на все вопросы. Однозначно сегодня мы увидели, что остатки правосудия в нашем государстве ещё существуют", - сказал экс-нардеп,

"Ожидал такое решение ещё 7 октября а Печерском суде. Сегодня, честно скажу, уже не ожидал", - добавил Пашинский.

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

Также на Цензор.НЕТ: Турчинов, Парубий, Сюмар и ряд бывших и действующих нардепов хотят взять Пашинского на поруки

Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

18 октября судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.

29 ноября суд продлил на два месяца арест Пашинского.