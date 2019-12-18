Гончарук об увольнениях в Минздраве: уходят "лояльные к Супрун"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал во время открытия Офиса противодействия рейдерству в Киеве.

"За эти сто дней (работы правительства. - Ред.) уволены по собственному желанию или по другим основаниям сотни государственных служащих из разных ведомств. Ситуация в Минздраве состоит в том, что туда зашла новая команда, и далеко не все люди, которые были лояльны к предыдущему министру, госпоже Ульяне Супрун, нашли общий язык с новым министром. Я это с этим связываю", - сказал Гончарук.

По его словам, это нормальный рабочий процесс.

Глава правительства заявил, что смена заместителей министра здравоохранения не повлияет на ход медицинской реформы.

Напомним, 25 ноября заявление на увольнение написал глава Национальной службы здоровья Олег Петренко. Его отставку уже приняло правительство, а 6 декабря о своем намерении уволиться из ведомства объявила также руководитель директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко. Она уйдет из Министерства здравоохранения практически со всей своей командой.

17 декабря замглавы Минздрава Качурец и гендиректор ЦОЗ Курпита подали заявления об отставке.

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