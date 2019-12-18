Полиция трижды подсылала к бахмутским проституткам клиента для следственного эксперимента, но так никого и не задержала, - СМИ. ФОТО

Об этом сообщает "Свободное радио", информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о мини-отеле "Лето". 5 декабря полиция отчиталась о том, что разоблачила работающих там путан. Правоохранители провели обыск, опубликовали фото нарушительниц и озвучили их расценки.

Но по состоянию на 18 декабря следователи в этом деле никого официально не подозревают.

Информация о ходе досудебного расследования закрыта. Данные о том, что в деле никому не объявляли о подозрении и не избирали меру пресечения, журналисты получили в прокуратуре Донецкой области.

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По данным из постановления по этому делу, опубликованной в Едином реестре судебных решений, за мини-отелем "Лето" наблюдали с июня месяца. Для "специального следственного эксперимента" туда трижды наведывался мужчина, который сотрудничает с полицией, и пользовался услугами проституток. Кто это оплачивал, в постановлении не указано.

В пресс-релизе по разоблачению отеля отмечается, что по информации следствия, прибыль получали владельцы заведения и местная таксистка. 48-летняя водитель рассказывала гостям отеля и клиентам такси о возможности получить "особые" услуги. После согласия мужчины заказывали у администратора отеля женщин, которых в номер привозила та же сотрудница такси.

Всего клиентам предлагали услуги 7 разных женщин в возрасте от 19 до 30 лет. Один час с ними стоил 600-700 грн. Клиенты отеля также должны были заплатить за номер отеля и услуги такси.

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Полицейские провели обыски в отеле и дома у фигурантов дела. У них изъяли 51 750 грн, 3 400 долларов США, записи со списками и номерами телефонов проституток, а также мобильные телефоны.

По информации полиции, организаторам борделя инкриминируют сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией. Это ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины. Но для продвижения дела должны быть объявлены подозрения. При этом за последние 2 недели продвижений нет.

В ответ на запрос "Свободного радио" в полиции Донецкой области сообщили, что с 1 января по 4 декабря 2019 правоохранители открыли 9 дел по проституции. 6 из них передали в суд.

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