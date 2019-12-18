Законопроект о прожиточном минимуме, предложенный Минсоцполитики, может иметь признаки коррупционных рисков, - Фриз

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила нардеп от фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз, информирует Цензор.НЕТ.

"Если бы Минсоц предлагал отвязать от прожиточного минимума штрафы или пеню, то это могло бы быть приемлемо. Но под прикрытием отвязки прожиточного минимума, Правительство предлагает отвязать от него первый тарифный разряд, а соответственно и заработную плату по нему", - отметила нардеп.

Фриз привела пример: "учитель первого тарифного разряда получает заработную плату из расчета - четыре прожиточных минимума. Напоминаю, что в Госбюджете на 2020 год заложен прожиточный минимум в размере 4251 грн. То есть учитель должен получить в следующем году 17 004 грн. Но отвязкая зарплаты учителя первого разряда прожиточного минимума приведет к тому, что в лучшем случае ему начислят среднюю заработную плату, которая будет почти в три раза меньше чем то, что могло бы быть, то есть только +/- 6000 грн".

"Так что этот законопроект, во-первых, является неконституционным, ведь нарушает нормы Основного закона в части прав украинцев и ухудшает социальные гарантии. Во-вторых, он позволяет Правительству заморозить заработную платную государственным служащим, устроить ручное регулирование, которое может иметь признаки коррупционных рисков", - подчеркнула Фриз.

Нардеп обратилась к правоохранительным органам и профильному комитету Верховной Рады Украины относительно недопущения принятия этого законопроекта Кабмина.

Напомним, ранее глава Минсоцполитики сообщила, что сегодня в Верховной Раде Украины состоятся парламентские слушания по подготовленному законопроекту об отвязке ряда выплат от прожиточного минимума.

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