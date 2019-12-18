Теперь за лжеминирование грозит конфискация имущества, - МВД

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил министр Арсен Аваков.

"Чтобы уменьшить количество ложных сообщений, обеспечить экономию ресурсов органов государственной власти и обеспечить безопасность граждан, МВД инициировало ряд изменений в 259 статью Уголовного кодекса Украины", - рассказал Аваков.

Министр объяснил, что отныне за ложное сообщение о заминировании, злоумышленнику грозит обязательное дополнительное наказание в виде конфискации имущества. Кроме того, вторая часть статьи 259 УК предусматривает усиленную уголовную ответственность за преступление, предусмотренное этой статьей и увеличивает срок лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества.

"Статья 259 УК Украины дополняется примечанием, которым определяется указанный в части второй термин "критически важные объекты инфраструктуры", употребляемый в значении, определенном законом "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины", - предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, деятельность которых непосредственно связана с технологическими процессами и предоставлением услуг, имеющими большое значение для экономики и промышленности, функционирования общества и безопасности населения, выведение из строя или нарушение функционирования которых может оказать негативное влияние на состояние национальной безопасности и обороны Украины, окружающей природной среды, причинить имущественный ущерб и представлять угрозу для жизни и здоровья людей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабинет Министров Украины усилил ответственность за заранее ложное сообщение о минировании зданий, больниц и других общественно важных объектов.

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