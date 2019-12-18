Совет Церквей призывает Правительство прекратить навязывание гендерной идеологии в образовании

В письмах за подписью Председателя ВСЦиРО епископа Виталия Кривицкого, направленных Президенту и премьер-министру Украины, отмечается необходимость отмены атидискриминацийной экспертизы учебников и образовательных программ за ее идеологическую ангажированность, сообщает сайт ВСЦиРО.



Как отмечает Совет Церквей, у родительской общественности вызывает беспокойство программа для издательств и авторских коллективов "Создаем недискриминационный образовательный контент" и программа дистанционного курса "Антидискриминационные линзы: проекция на образование" для подготовки антидискриминационных экспертов, а также сама Антидискриминационная экспертиза учебников, введенная приказом МОН Украины.



Ранее в обращении в министерство ВСЦиРО уже приводил перечень конкретных замечаний к антидискриминационной экспертизе и примеры ее идеологической ангажированности, которая не уважает такие общественные идеалы, как полная семья с отцом и матерью, брак как союз мужчины и женщины, религиозную самобытность украинского народа, защищаемые Конституцией Украины.



Кроме этого, сама гендерная идеология, по мнению ВСЦиРО, губительна для любого общества, поскольку подменяет понятия биологического пола несколькими десятками гендеров по принципу самоидентификации. Такой подход может иметь негативные психологические последствия, особенно для детей, ведь уровень случаев суицидов достигает 41% среди трансгендерных людей, что в несколько раз превышает показатели среди остального населения (4,6%), которые не страдают гендерной дисфорией.



Лучшие научные исследования по гендерной дисфории (научные данные, которые цитируют даже гендерные активисты) свидетельствуют, что от 80% до 95% детей, проявляющих противоречивую гендерную идентификацию, в дальнейшем будут идентифицировать себя с полом их тела, если им позволят естественно развиваться, без принуждения к смене пола.



"Одной из приоритетных задач органов государственной власти в сегодняшних условиях представляется содействие укреплению института семьи, распространению через образование конструктивных семейных ценностей, надлежащее воспитание молодежи. Семья, материнство и отцовство, естественные мужские и женские роли являются базовыми ценностями украинского народа, столетним достоянием украинского ментального пространства ", - отмечается в обращениях ВСЦиРО.



Кроме этого, около тысячи участников митинга, собравшихся 17 декабря у стен парламента, кроме доработки законопроекта №0931 требовали прекратить внедрение гендерной идеологии в системе образования Украины.



Напомним, что в начале декабря этого года 76 народных депутатов Украины из разных парламентских фракций и групп призвали министра образования и науки Украины не нарушать законодательство, инициируя отмену одобрительного грифа для школьной программы "Основы семьи".