Воина Нацгвардии Сергея Михальчука, погибшего на Донбассе, похоронили в Харькове. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил заместитель директора департамента массовых коммуникаций облгосадминистрации Игорь Исаенко.

Сергей Михальчук 1998 года рождения, уроженец села Большие Проходы Дергачевского района Харьковской области, младший сержант, военнослужащий 4-й бригады оперативного назначения Национальной Гвардии Украины (Бригады быстрого реагирования), который погиб 14 декабря в районе Светлодарской дуги вследствие смертельных ранений, которые получил во время артиллерийского обстрела, прикрыв своим телом боевого побратима.

"Св.Арх. Михаил. Прими в воинство свое небесного защитника Украины, бойца Национальной гвардии - Сергея, который погиб, защищая ее независимость", - говорится в сообщении.

За проявленный героизм Сергей Михальчук будет поредставлен к званию "Герой Украины" (посмертно).

У него остались родители и брат.

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