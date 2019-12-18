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18.12.19 17:36

Террористы из НВФ "ЛНР" объявили, что им принадлежит вся Луганская область

Так называемый "Народный Совет" незаконного вооруженного формирования "Луганская народная республика" решил расширить границу "ЛНР" на территорию всей Луганской области.

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Об этом сообщают подконтрольные пособникам оккупантов СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

В частности, отмечается, что так называемый "Народный Совет" принял "законопроект", устанавливающий пределы "ЛНР" по территории всей Луганской области по состоянию на начало конфликта на Донбассе в 2014 году.

Документ был внесен на рассмотрение главарем НВФ "ЛНР" Леонидом Пасечником.

"Документ вступит в силу в установленные законодательством сроки после подписания главой "ЛНР" Леонидом Пасичником", - сообщают подконтрольные террористам СМИ.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в конце ноября подобным образом террористы НВФ "ДНР" провозгласили "своей территорией" всю Донецкую область.

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