НАБУ и САП призвали Зеленского ветировать закон, который якобы снимает депутатскую неприкосновенность

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении двух ведомств.

В тексте заявления отмечается: "Проголосованный 18 декабря 2019 Верховной Радой Украины законопроект №2237 о якобы снятии депутатской неприкосновенности снизит эффективность расследования преступлений, совершенных с участием действующих парламентариев. Отдельные принятые нормы могут привести к возникновению процессуальных проблем еще в начале расследования и позволить этим участникам избежать ответственности.

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Такое положение вещей вызывает глубокое беспокойство у Национального бюро, которому подследственные народные депутаты Украины, и прокуроров САП, осуществляющих процессуальный надзор во всех уголовных производствах НАБУ.

Так, согласно законопроекту №2237, Генеральный прокурор (или исполняющий его обязанности) станет единственным в Украине, кто сможет внести сведения о совершении уголовного преступления народным депутатом Украины в Единый реестр досудебных расследований - то есть начать расследование.

Указанная норма ставит под угрозу независимость детективов НАБУ и прокуроров САП в своей деятельности, ведь теперь перед тем, как начать расследование, они должны обратиться к Генпрокурору, чтобы убедить его внести сведения в ЕРДР. Кроме того, законопроект не определяет, каким образом следователи должны передавать информацию Генпрокурору, чтобы тот начал расследование.

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Также указанный законопроект частично исключает сбор доказательств в производстве. Допустим, в пределах одного расследования детективы НАБУ обнаружили другое преступление, к которому вероятно причастен нардеп. До вступления в силу законопроекта №2237, следователем достаточно выделить указанный эпизод и расследовать как отдельное производство. Если же проголосованный проект приобретет статус закона, детективам придется убеждать генпрокурора начать расследование, однако после его начала все собранные в рамках другого дела доказательства признаются недопустимыми.

Это - лишь некоторые из угроз, которые содержит законопроект №2237. Кроме них есть еще немало процессуальных аспектов, которые способны заблокировать работу детективов НАБУ и прокуроров САП в сфере очистки законодательного органа от коррупции. Со своей стороны, Национальное бюро и САП готовы присоединиться к процессу доработки законопроекта и предоставить свои рекомендации".

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