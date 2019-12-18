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18.12.19 18:45

Нардеп от "СН" Вагнер хочет взять на поруки фигурантку дела об убийстве Шеремета Дугарь

18 декабря народный депутат от "Слуги народа" Виктория Вагнер заявила, что решила взять на поруки Яну Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

"Решила взять на поруки Яну Дугарь, боевого медика 25-й бригады Десантно-штурмовых войск. Яна, рискуя своей собственной жизнью, спасла десятки жизней наших защитников. Украина отметила работу Яны государственными наградами. Такие люди, как Яна Дугарь, имеют полное право на уважение и защиту от общества", – написала она.

По мнению нардепа, суд должен отметить Дугарь меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Дугарь – сирота. У нее нет ни ресурсов, ни возможностей влиять на следствие. Дугарь – порядочный человек. Она не будет уклоняться от следствия. Дугарь – защитник Украины. Защитники Украины не изменяют своему государству, покидая его в тяжелые времена", – добавила Вагнер.

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

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