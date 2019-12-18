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18.12.19 18:52

"Газпром" подтвердил участие в трехсторонних переговорах по транзиту газа в Берлине 19 декабря, - СМИ

"Газпром" подтвердил свое участие в трехсторонних газовых переговорах с участием представителей Украины и ЕС в Берлине 19 декабря,

газпром

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник в украинском правительстве агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович накануне сообщил, что ожидает по итогам назначенных на 19 декабря переговоров о будущем транзите российского газа по территории Украины в страны ЕС после 2019 года положительного сигнала рынкам и потребителям.

Накануне переговоров он проведет двухстороннюю встречу с министром экономики и энергетики Германии Питером Альтмайером.

Предыдущие политические трехсторонние переговоры состоялись 17 июля 2018 года, 21 января, 19 сентября и 28 октября нынешнего года.

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