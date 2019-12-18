Генассамблея ООН поддержала резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях оккупации

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Украины в ООН в твиттере.

Как сообщается в микроблоге посольства в соцсети Twitter, в поддержку резолюции проголосовало 65 стран, 23 выступили против.

В поддержку резолюции выступили, в частности, страны ЕС, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Япония, Израиль, Молдова, Грузия, Черногория, Албания, Северная Македония,

Против, кроме РФ, проголосовали Китай, Индия, Беларусь, Сербия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Армения, КНДР, Венесуэла, Сирия.

Большинство стран воздержались – всего 83. В их числе Босния и Герцеговина, Ливия, Египет, Иордания, Ирак, Бразилия, Мексика, Монголия, Пакистан, Южная Корея, Южная Африка, Таиланд, Индонезия.

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