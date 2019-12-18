Замначальника отделения полиции Марганца вымогал 1,5 долл. взятки за возврат автомобиля. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Днепропетровское управление Департамента внутренней безопасности НПУ обратилась жительница города Марганец. 22-летняя заявительница пожаловалась на отдельных сотрудников полиции города, которые безосновательно отобрали у нее только что купленный автомобиль и пригрозили привлечь к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. За возврат транспортного средства и избежание фальсификации дела заявитель должна была отдать 1,5 тысячи долларов..

Правоохранителями была задокументирована причастность к противоправным действиям отдельных сотрудников Марганецкого ОП, среди которых - один из заместителей начальника городской полиции.

Смотрите: Полицейский с братом требовали $4 тыс. взятки у студентов во Львове, - ГБР. ФОТОрепортаж

36-летний капитан полиции во время встречи с заявительницей вернул ему документы на автомобиль, сообщив место его нахождения, и согласился уменьшить сумму взятки до тысячи долларов. Девушка выполнила все условия полицейского и передала ему деньги.

Оперативники внутренней безопасности НПУ, Управление Службы безопасности Украины и следователи ГБР провели санкционированные обыски по адресам, связанным с фигурантами дела, и в административном здании полиции Марганца. Заместителю начальника отделения полиции вручено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины. Продолжаются следственные действия в отношении других сотрудников подразделения полиции.

Смотрите: Следователь полиции в Киеве задержан за взятки при возвращении гражданам автомобилей, - СБУ. ФОТО