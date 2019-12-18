Зеленский подписал закон, упрощающий процедуру объединения территориальных общин

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что цель закона - активизация и упорядочение процесса формирования способных территориальных общин.

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Как рассказали в ОП, необходимость принятия закона обусловлена ​​тем, что областные советы не всегда вовремя и правильно принимают решения об одобрении перспективных планов формирования территорий общин областей, часто политизируя этот процесс с целью сохранения своего влияния на потенциальных избирателей.

"В результате игнорирования критериев формирования способных территориальных общин областными советами одобряются перспективные планы формирования территорий общин, которыми предусматривается возможность образования объединенных территориальных общин, способны оказывать жителям качественные и доступные публичные и другие услуги", - пояснили в ОП.

Закон дополняет перечень условий добровольного объединения территориальных общин требованием об осуществлении этого процесса в соответствии с перспективными планами формирования территорий общин АР Крым и областей.

Напомним, закон по упрощению процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин Автономной Республики Крым и областей" № 348-IX украинский парламент принял 5 декабря 2019 года.

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Напомним, по состоянию на 10 ноября 2019 года в Украине сформированы 1002 объединенные территориальные громады. В них проживает более 11 миллионов человек.