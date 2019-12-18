Заседание подгрупп на переговорах в Минске по Донбассу продолжались более 7 часов, - МИД РБ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом соообщает агентство "Белта".

Как сообщается, заседание подгрупп длилось более семи часов.

При этом издание отмечает, что встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины все еще продолжается.

Напомним, 18 декабря, началось первое заседание ТКГ после встречи лидеров "нормандской четверки". Планировалось, что сегодня обсудят формулу обмена пленными, вопрос полного и всестороннего прекращения огня, а также новые участки разведения сил на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 18 декабря в Минске состоится первая после переговоров в "нормандском формате" встреча Трехсторонней контактной группы