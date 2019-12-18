Зеленский подписал закон о верификации и мониторинге выплат пенсий и субсидий

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Закон регулирует осуществление верификации и мониторинга государственных выплат в Украине. Это будет способствовать развитию справедливой системы социального обеспечения, повышению адресности государственных выплат, оптимизации бюджетных расходов путем проверки информации, которая влияет на определение права и размер государственных выплат.
Согласно закону, верификация государственных выплат осуществляется с помощью информационно-аналитической платформы путем применения комплекса мероприятий по сбору, проведения анализа и сравнения параметров информации, полученной от субъектов ее предоставления, за каждым реципиентом с последующим определением соответствия информации установленным законодательством требованиям, влияющие на определение права на получение и размер государственных выплат, а также выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах даны.
Порядок осуществления верификации и мониторинга государственных выплат устанавливает Кабинет Министров Украины.
Перечень государственных выплат, подлежащих верификации, утверждает орган, осуществляющий верификацию и мониторинг государственных выплат, по согласованию с центральными органами исполнительной власти, формирующие и реализующие государственную политику в сфере предоставления соответствующих государственных выплат.
Также закон определяет основные этапы верификации и перечень информации, которая используется для осуществления верификации и мониторинга государственных выплат.
Кроме того, в документе установлены механизмы возврата неправомерно полученной государственной выплаты.