Необходимо активизировать работу по верификации украинцев, удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях, - Коляда

Такое мнение в интервью корреспонденту Укринформа рассказала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда во время участия в работе Генеральной Ассамблее ООН, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас должны активизировать работу в этом направлении по верификации, установлению количества и местонахождения украинцев, незаконно удерживаемых в тюрьмах России и на оккупированных территориях. В частности, ко мне поступает много обращений от родственников незаконно заключенных на оккупированных территориях", - сказала министр.

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Она также отметила, что на прошлой неделе правительство приняло постановление, которым предусмотрен порядок осуществления социальной и правовой защиты лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, после их освобождения. В частности, речь идет о предоставлении таким лицам медицинской, психологической поддержки, единовременной денежной выплаты в сумме 100 тысяч гривен, помощи по трудоустройству, обеспечении временным жильем, оформлении документов.

Напомним, Генеральная ассамблея ООН 18 декабря поддержала внесенный украинской стороной проект резолюции о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации.