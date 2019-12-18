С начала года боевые потери украинской армии в зоне ООС составили 97 погибших

Об этом говорится в ответе Генштаба ВСУ на запрос BBC News Украина, информирует Цензор.НЕТ.
Также с начала года в зоне операции Ббъединенных сил в результате боев ранены 499 украинских военнослужащих. Еще 78 бойцов получили другие повреждения.
"Другие погибшие (умершие) - 77 человек", - добавляют в Генштабе о небоевых потерях.
Все эти данные - по состоянию на 17 декабря 2019 года.
В 2018 году на Донбассе, по данным Генштаба, боевые потери украинской армии составили 110 военных, а в 2017 году - 198 бойцов.
В Генштабе также уточнили потери за все время войны на Донбассе.
С начала боевых действий в 2014 году на Востоке потери армии составляют: безвозвратные потери - 2 608 человек, остальные погибшие (умершие) - 1 087 человек, санитарные потери (раненые) - 9 805 человек, повреждения получили - 2 251 человек.
Эти данные не учитывают погибших на Донбассе бойцов подразделений МВД и Нацгвардии, СБУ, а также добровольческих подразделений, таких как ДУК "Правый сектор" и Украинская добровольческая армия.