СБУ проводит обыски в КГГА из-за возможных злоупотреблений

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно Общественному движению ЧЕСТНО.

Так, в течение последних двух дней в нескольких департаментах КГГА проводятся обыски Службой безопасности Украины.

"Сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачены должностные лица Департамента градостроительства и архитектуры, Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА и Департамента ГАСК в городе Киеве на злоупотреблениях в пользу третьих лиц", - прокомментировала начальник Управления взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью СБУ Елена Гитлянская .

По распределению обязанностей деятельность упомянутых Департаментов курирует заместитель председателя КГГА фигурант нескольких антикоррупционных расследований Вячеслав Непоп.

По состоянию на 18 декабря 2019 обыски продолжаются еще в нескольких департаментах, названия которых СБУ не разглашает.

В отношении должностных лиц департаментов готовят для вручения уведомления о подозрении о совершении преступления.

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