Обвиняемым в убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова Тарасенко и Лосю продлили арест

Об этом сообщает журналист "Ґрат" из зала суда, передает Цензор.НЕТ.

С момента задержания Лось и Тарасенко находятся под стражей. Срок их ареста истекал 20 декабря. На заседании суда 18 декабря прокурор Олег Власов подал ходатайство о его продлении. Он обосновал свое требование тем, что за пределами СИЗО обвиняемых могут скрыться, повлиять на следствие и свидетелей.

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Адвокаты Владислав Добош и Эмма Целовальник просили отказать прокурору и заменить меру пресечения на несвязанную с содержанием под стражей. Защитники настаивали, что за время суда риски, озвученные прокурором уменьшились. Например, подсудимые не могут повлиять на свидетелей, потому что все они уже допрошены судом. Сами Лось и Тарасенко настаивали на своей невиновности и просили их отпустить.

Заслушав стороны, коллегия судей и присяжных удовлетворила ходатайство прокурора и продлила обоим обвиняемым арест до 15 февраля. Адвокат Эмма Целовальник сказала "Ґратам", что защита подаст апелляцию.

Напомним, бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта 2017 года. По данным Генпрокуратуры, убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова организовала ФСБ через российского криминального авторитета Владимира Тюрина. Вдова Вороненкова Мария Максакова, которая ранее была замужем за Тюриным, утверждает, что тот не имеет никакого отношения к убийству.

Следствие считает, что Тюрин нанял в качестве организатора харьковчанина, связанного с организованной преступностью, Юрия Василенко. Он, как считает прокуратура, нанял для исполнения убийства праворадикалов Павла Паршова, Ярослава Левенца и Ярослава Тарасенко, а также спортсмена из Харькова Александра Лося.

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Полиция задержала только двух последних, остальные объявлены в розыск. По версии следствия, Тарасенко был водителем у Паршева, а Лось следил за Вороненковым. Оба отрицают причастность к убийству. В октябре 2018 года их дело начал рассматривать Шевченковский райсуд Киева.