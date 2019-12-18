Нам не удалось договориться об обмене пленными, - Пристайко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала "Украина 24" в среду вечером..

"Что я вижу на сегодня, к большому сожалению, списки обновить в другой подгруппе, договориться не удалось. Я вижу на сегодня, что нам не удалось достичь этого прогресса", - сказал Пристайко

Руководитель внешнеполитического ведомства уточнил, что речь идет о переговорах, которые проходят в настоящее время в Минске.

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Как отмечает BBC, такую же информацию подтвердили российские агентства.

Представители "ДНР" уже сообщили, что стороны договорились действовать по пленным в ускоренном режиме и договариваться в дальнейшем в режиме видеоконференций. Следующее заседание ТКГ должно состояться 16 января.

Как передает агентство "Интерфакс", представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик рассказал, что для обмена сторонам конфликта надо "сделать ряд шагов".

"Есть разные технические моменты, которые нужно уточнить", - заявил он. Добавив, что стороны провели "обстоятельную работу" и есть желание провести обмен.

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Напомним, договоренности об обмене удерживаемыми лицами были согласованы на заседании "нормандской четверки" 9 мая в Париже. Ожидалось, что их подтвердят на заседании ТКГ.