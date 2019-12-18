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18.12.19 21:57

По факту гибели мирного жителя Марьинки начато производство по статье "теракт"

По факту гибели мирного жителя Марьинки Донецкой области результате обстрела со стороны пророссийских боевиков Национальная полиция открыла уголовное производство по статье "террористический акт".

смерть

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Волновахского местной прокуратуры проводится досудебное расследование уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 258 (террористический акт) УК Украины", - говорится в сообщении.

Санкция этой статьи предусматривает наказание от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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По данным следствия, около 12:37 18 декабря с временно оккупированной территории Донецкой области незаконными вооруженными формированиями террористической организации "ДНР" осуществлен прицельный выстрел из снайперского оружия по мирному гражданину - жителю г. Марьинка, который в это время находился во дворе собственного домовладения.

От пулевого ранения в брюшную полость 56-летний мужчина погиб на месте.

Сейчас принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления.

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